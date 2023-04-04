أميركا تعلن مقتل متزعم داعشي في سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم إن: "الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية تمخضت عنها مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يوم الإثنين".

وأضاف البيان إن: "خالد أحمد الجبوري؛ كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وطوّر هيكله القيادي".

وأمس الإثنين، دوى انفجار على طريق "كفتين – كللي" في ريف إدلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن استهداف مُسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، لرجل مجهول الهوية؛ ما أدى لمقتله، فيما قالت وسائل إعلام إن المستهدف كان متزعماً في صفوف مرتزقة "حراس الدين" التابعين للاحتلال التركي ويدعى "خالد عبد الله الخليف".

(د ع)