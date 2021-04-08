أميركا على استعداد لرفع العقوبات غير المتوافقة مع الاتفاق النووي

وقال برايس للصحافيين: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، بما فيها رفع العقوبات التي تعد غير متوافقة مع الخطة".

وأضاف برايس: "لست في وضع يسمح لي بتوفير التفاصيل حول ما يمكن توقعه". دون أي يوفر المزيد من المعلومات.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران التي تراجعت في المقابل عن الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق.

هذا وأبدى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، عزمه العودة إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة طهران إلى التزاماتها، بينما تؤكد الأخيرة أولوية رفع العقوبات.

وكانت واشنطن قد أرسلت إشارة إيجابية قبيل المحادثات، وعبّرت على لسان مبعوثها، روبرت مالي، عن إمكان انفتاحها على رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق، وهي تعليقات وصفها، علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الايرانية بأنها "واعدة".

(ش ع)