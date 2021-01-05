أمير قطر يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن أمير قطر تميم بن حمد توجه إلى السعودية ليترأس وفد بلاده في الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الخليجي، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق التنسيق والترابط بين دول الأعضاء في مختلف الميادين.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مدينة العلا السعودية، حيث تتولى البحرين رئاسة دورة هذا العام.

ومع انعقاد القمة الخليجية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، باتفاق فتح الأجواء الجوية والحدودية البرية والبحرية بين السعودية وقطر، الذي أعلن عنه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر ليلة أمس.

وأعلن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أنه أجرى اتصالًا مع أمير قطر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبدء صفحة مشرقة بين دول الخليج.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين عدد من الدول العربية وقطر على خلفية اتهامات الأولى للأخيرة بدعم مجموعات الإخوان المسلمين في المنطقة، واستضافتها لجنود أتراك وكذلك لعلاقاتها مع إيران.

وفي 5 حزيران من عام 2017 أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة قطر، وحددت 13 شرطًا لرفع الحظر عنها، بينها إغلاق قناة الجزيرة التي اعتبروها قناة تحريضية، وقطع علاقاتها بإيران وإيقاف دعمها للإخوان وإغلاق القاعدة التركية في قطر.

(ش م)