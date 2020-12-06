أمير الكويت يوافق على استقالة الحكومة بعد الانتخابات

ووافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم، على استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، أمس.

وذكرت وكالة "كونا" الكويتية، أن الأمير الشيخ نواف الصباح، طالب الحكومة بمواصلة عملها في تسيير الأمور إلى حين تعيين حكومة جديدة.

وكانت الكويت قد أجرت، السبت، انتخابات برلمانية تنافس فيها 326 مرشحًا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 مقعدًا.

وتعدّ هذه الانتخابات الثامنة عشر في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحدًا على الأقل من نواب البرلمان.

(د أ)