أمينة أوسي: يجب التنبّه لخطورة عودة اللاجئين بشكل قسري

فنّدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي ادعاءات دولة الاحتلال التركي حول العودة الطوعية للاجئين السوريين، وقالت: "تدّعي دولة الاحتلال التركي أن السوريين يعودون بشكل طوعي وهذا بعيد عن الحقيقة".

وباشرت دولة الاحتلال، عقب الانتخابات التركية في 28 أيار، عملية ترحيل اللاجئين السوريين وأسر المرتزقة إلى المناطق التي تحتلها، وخاصة في كل من عفرين وكري سبي وسري كانيه، ورحّلت حتى الآن الآلاف من الأسر والأشخاص، بينهم عراقيو الجنسية.

أمينة أوسي أوضحت: "منذ بداية الأزمة، بيّنت دولة الاحتلال التركي أنها الصدر الحنون للسوريين أثناء الحروب الدائرة في سوريا، وأظهرت نفسها أنها الحامية للسوريين من النظام وغيره".

وأضافت: "تركيا خلال سنوات الحرب السورية الماضية استخدمت الملف الإنساني وملف اللاجئين السوريين، وابتزت الدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية به، لتحقيق أطماعها في سوريا".

ونوّهت: "تركيا استخدمت ملف اللاجئين كورقة ضغط؛ لاحتلال المناطق السورية، وادّعت أنها تريد توطين اللاجئين وتأمين مكان لهم، وكسبت أموالاً طائلة؛ واستخدمته في الحقيقة، لغاياتها الاحتلالية والتوسعية وتحقيق أطماعها في سوريا".

الإدارة الذاتية ليست ضد عودة السوريين

وأكدت أمنية أوسي أن الإدارة الذاتية ليست ضد عودة السوريين إلى بلادهم، إذا وجدوا الاستقرار والأمن بكل تأكيد، فرجوعهم حق، وقالت: "ضمن مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، أكدت الإدارة الذاتية أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين أينما كانوا في تركيا أو في الدول الأخرى".

وحذرت أمينة أوسي من خطورة مشروع دولة الاحتلال التركي وقالت: "التغيير الديمغرافي على المدى البعيد سيكون سبباً لوجود صراع دائم، وخطورة هذا الموضوع ليست بالقليلة وستكون هناك صرعات مستمرة وفتن بسبب السياسة التي تتبعها تركيا، وسوف تستغل تركيا هذه الصراعات لصالحها لتكون وصية على هذه المناطق".

على القوى الدولية التركيز على خطورة التغيير الديمغرافي

وأكدت أمينة أوسي على ضرورة أن تكون هناك ردود رادعة لعملية التغيير الديمغرافي التي تجريها تركيا من قبل المنظمات الدولية والجهات المعنية بالأزمة السورية، وقالت: "تركيا تكرر هذه العملية بين الحين والآخر؛ لتجعل التغيير الديمغرافي في المنطقة عملية طبيعية دون وجود أي عوائق أمامها. تركيا تقوم بإعادة اللاجئين بشكل إجباري وليس طوعياً كما تدّعي".

وشددت أمينة أوسي على ضرورة إدراك القوى الدولية والمنظمات الحقوقية لخطورة عودة اللاجئين بشكل قسري لغرض إحداث تغيير سكاني في المنطقة، والانتباه لخطورة التغيير الديمغرافي على المدى البعيد وتأثيره على الاستقرار والأمن في عموم سوريا.

(خ)

ANHA