أمينة عمر: الدولة التركية تريد تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في المنطقة

عقد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اجتماعاً مع شخصيات نسائية وناشطات سياسية ومثقفات من مدينة منبج وريفها، وذلك لمناقشة التهديدات والاعتداءات التركية على مناطق الإدارة الذاتية وتأثيرها على مسار الحل السياسي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم شرحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، آخر المستجدات السياسية في المنطقة قائلة: "هناك توازنات جديدة تجري على الساحة العالمية، فالحرب الروسية - الأوكرانية لها تأثير بالغ على الوضع العالمي من كافة النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية".

وأضافت أمينة عمر أن الملف السوري "يتم إهماله من قبل المجتمع الدولي بسبب انشغاله بالحرب الروسية - الأوكرانية، وهذا إن دل على شيء فعلى تعميق الأزمة السورية أكثر".

وأشارت أمينة عمر إلى أن الدولة التركية تستغل هذا الانشغال، وتريد أن تنفرد باحتلال الأراضي السورية، وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في المنطقة.

كما نوهت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن "حزب العدالة والتنمية يسعى للفوز من جديد في الانتخابات المقبلة، فتريد استغلال الفراغ السياسي والانفراد بالأراضي السورية لتغطي على وضعها الداخلي السيئ من انهيار الاقتصاد، ومحاولة كسب شعبية للفوز بالانتخابات".

وحول أي هجوم محتمل لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أوضحت أمينة عمر "الدولة التركية تريد التوسع في مناطقنا فهي تهدد مراراً وتكراراً بشن عملية عسكرية ضدنا"، مؤكدة "لن نسمح بأي عملية عسكرية على مناطقنا، ونحن نقف مع قواتنا العسكرية للتصدي لها".

(س ع/ي م)

ANHA