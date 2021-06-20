أمينة عمر: الائتلاف مرتهن لأجندات تركيا ولم يقدم شيئاً للشعب السوري

وعلّقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، على دعوة "الائتلاف"، قائلة: "الائتلاف لم يقدم شيئاً للشعب السوري منذ أن أصبح ورقة بيد الأتراك ومرتهناً لأجنداتها".

وكان رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" المدعو نصر الحريري، قد طالب خلال مؤتمر صحفي عُقد الإثنين، في مدينة إسطنبول التركية، دولة الاحتلال التركي بالتدخل العسكري إلى جانب مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" في تل رفعت ومنبج وكافة المناطق السورية.

وأكدت أمينة عمر في اجتماع نظمه مكتب المرأة للمجلس في ناحية الدرباسية، ونقله الموقع الرسمي للمجلس، رفضهم "لهذه الدعوات التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".

مبينة "أن مجلس سوريا الديمقراطية يعمل على توحيد رؤى قوى المعارضة الديمقراطية عبر عقد مؤتمر للقوى الديمقراطية وصولاً لحل للأزمة السورية برعاية أممية".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية، قد قال ليل أول أمس، في بيان: "لقد عمل مجرمو "الائتلاف" في كل مستويات الانحطاط حتى صاروا في الحضيض، وعبروا عن إفلاسهم بوقاحة شديدة مع اقتراب اللقاء بين "بايدن – أردوغان" وبدأوا الإساءة لمشروع سوريا الديمقراطية عبر العبث بأمن المدنيين، وهدفهم هو تشويه بطولات قوات سوريا الديمقراطية، حيث جاءت جريمتهم هذه المرة عبر استهداف مستشفى في عفرين وارتكاب مجزرة بحق المدنيين الأبرياء، لتسارع وسائل إعلامهم الحاقدة بتوجيه الاتهام إلى قسد بالتزامن مع مطالبة ممثلي "الائتلاف" لمُستخدميهم باحتلال مزيدٍ من الأراضي السورية، فكان الأداء سخيفاً ضمن مسرحية هزيلة وخطة هشة لم تنطل على أحد".

(س ر)