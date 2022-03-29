أمينة عمر تكشف عن تحضيرات لقاء تشاوري ثان تمهيداً لعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية

برعاية مجلس سوريا الديمقراطية، تستمر المساعي لجمع القوى والشخصيات السياسية الديمقراطية من المعارضة السورية لتوحيد الصفوف، عبر "مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية"، الذي كشفت عنه مسد في أيار/مايو العام الفائت، والذي من المقرر أن يُعقد تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

وتوجت جهود مجلس سوريا الديمقراطية في هذا المسعى، على مدار 3 سنوات متواصلة، بالتوافق مبدئياً على توافقات وطنية جامعة، وانبثاق لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني جامع، عقب 6 ورشات عمل في المدن والعواصم الأوروبية نظمت من قبل مسد، و3 ملتقيات حوارية داخل سوريا في أعوام "2018، 2019، 2020"، شاركت فيها قوى وشخصيات سياسية سورية من مختلف مكونات وجغرافية البلاد.

وبدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية السورية"، بالتعاون مع مؤسسة "أولف بالما الدولية"، عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم في كانون الأول العام الفائت، أولى اللقاءات التشاورية مع ممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية، تحت عنوان "اجتماع تشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية، الضرورة والممكنات والمأمول".

وفي استكمال لأعمالها؛ تتحضر اللجنة لعقد لقاء تشاوري ثاني، خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، الذي كان من المقرر عقده خلال آذار/مارس الجاري، حسب ما أكدته الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، لوكالتنا.

وكشفت أمينة عمر آخر مستجدات "مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية"، وقالت: "ما تزال اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية السورية تتحضر من أجل عقده، حيث عُقِدَ اللقاء التشاوري الأول في العاصمة السويدية ستوكهولم في 13 و14 كانون الأول/ديسمبر عام 2021، بحضور عدد من السياسيين والمفكرين والشخصيات الديمقراطية، وبحضور الخارجية السويدية، وممثل عن الخارجية الأميركية وبالتنسيق مع منظمة أولف بالما الدولية".

لافتة أن اللقاء التشاوري الأول "اتسم بالإيجابية، ونوقش فيه الواقع السياسي الراهن، والممكنات والضرورات والمأمول من عقد المؤتمر، كما شهد توسيعاً للّجنة التحضيرية بدعمها بلجنة استشارية تم اختيارها من الحضور".

وأكدت أمينة عمر أن اللجنة التحضيرية ستعقد خلال نيسان/أبريل المقبل، اللقاء التشاوري الثاني، والذي كان من المفترض أن يُعقد في منتصف آذار/مارس الجاري، وسيكون مفهوم اللامركزية من المواضيع المطروحة على جدول أعماله.

وبيّنت أمينة عمر أن الظروف الدولية وتداعيات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، هي ما عرقلت انعقاد اللقاء التشاوري الثاني، وإرجائه إلى نيسان/أبريل المقبل.

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية نوهت أن اللقاءات التشاورية تسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لبناء الثقة، والوصول إلى تفاهمات وتوافقات بين السوريين، قبل التوجه إلى عقد المؤتمر الجامع، دون أن تفصح عن موعد انعقاده، قائلة: "سيتم تحديد تاريخ انعقاده فيما بعد".

ويعد مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث تأسس في الـ 9 من كانون الأول/ديسمبر 2015، ويعتبر أحد أهم وأنشط القوى السياسية على الساحة السورية التي برزت خلال الأزمة السورية، يضم كتل وتجمعات وقوى وشخصيات سياسية سورية، على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

(س ر)

ANHA