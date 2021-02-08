عميد جامعة تركية: سوف نعتقل أهالي سري كانيه سواء أحياء أو موتى

بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو عميدًا لإحدى الجامعات التركية (جامعة بوغازجي)، تم تنظيم اعتصامات مناهضة لهذه الخطوة، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

وظهر مليح بولو في إحدى البرامج التلفزيونية، قبل احتلال سري كانيه، وفي معرض إجابته عن إحدى الأسئلة قال "إننا سوف نقوم بتجربة أسلحة جديدة في سري كانيه".

وقال مليح بولو في البرنامج التلفزيوني: "تركيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، لقد قمنا بالتجارب سابقًا خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، وفي آمد ونصيبين حدثت حروب المدن، ونحن مدربون على ذلك، سوف نعتقل كل من يوجد هناك، سواء كان حيًّا أو ميتًا، بمعنى لن يتغير شيء، كل ما هنالك أنه سوف يأخذ بعض الوقت، وفي أسواء الحالات سنكون قد جربنا أسلحتنا الجديدة".

(ك)