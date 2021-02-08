عميد جامعة تركية: سوف نعتقل أهالي سري كانيه سواء أحياء أو موتى

قبل احتلال سري كانيه، التي استخدم فيها الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية، قال عميد إحدى الجامعات التركية في برنامج تلفزيوني إن تركيا سوف تجرب أسلحة جديدة في سري كانيه، وأضاف أيضًا: "سوف نعتقل كل من يوجد هناك سواء كان حيًّا أو ميتًا".
خبر 2021-02-08T10:41:00 مركز الأخبار

بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو عميدًا لإحدى الجامعات التركية (جامعة بوغازجي)، تم تنظيم اعتصامات مناهضة لهذه الخطوة، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

وظهر مليح بولو في إحدى البرامج التلفزيونية، قبل احتلال سري كانيه، وفي معرض إجابته عن إحدى الأسئلة قال "إننا سوف نقوم بتجربة أسلحة جديدة في سري كانيه".

وقال مليح بولو في البرنامج التلفزيوني: "تركيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، لقد قمنا بالتجارب سابقًا خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، وفي آمد ونصيبين حدثت حروب المدن، ونحن مدربون على ذلك، سوف نعتقل كل من يوجد هناك، سواء كان حيًّا أو ميتًا، بمعنى لن يتغير شيء، كل ما هنالك أنه سوف يأخذ بعض الوقت، وفي أسواء الحالات سنكون قد جربنا أسلحتنا الجديدة".

(ك)


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