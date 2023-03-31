امتثالاً للعقوبات.. المركزي الإماراتي يسحب رخصة بنك روسي

أفاد البنك المركزي الإماراتي، في بيان اليوم، بأنه قرر إلغاء ترخيص فرع بنك "إم تي إس" الروسي في أبو ظبي بالإمارات.

وجاء في البيان "أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه قرر إلغاء ترخيص بنك "إم تي إس" في أبو ظبي".

وعن أسباب سحب الترخيص، أشار المركزي الإماراتي إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالوضع الجديد لبنك "إم تي إس"، وكذلك مراعاة مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".

وبحسب البيان سيتوجب على "إم تي إس" تحت إشراف البنك المركزي الإماراتي تقليص أنشطته خلال ستة أشهر من تاريخ القرار، وإغلاق فرعه في الإمارات.

وأضاف المركزي الإماراتي إنه خلال فترة التصفية، سيمنع الفرع من فتح حسابات جديدة والقيام بعمليات، باستثناء سداد الالتزامات المستحقة سابقاً.

ويأتي قرار سحب الرخصة بعد إدراج البنك الروسي في شباط الماضي في قائمة العقوبات الأمريكية.

و"إم تي إس"؛ هو عبارة عن وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل "تيلي سيستمز"، أحد كبار مشغلي الهواتف المحمولة في روسيا.

(م ش)