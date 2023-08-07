امتحانات تمهيدية للتسجيل في الكليات العلمية

خلال العام الدراسي 2022 – 2021 خضع الطلاب الناجحون في الشهادة الثانوية لامتحانات تمهيدية من أجل التسجيل في أقسام وكليات جامعات شمال وشرق سوريا. فيما تم قبول الطلاب الناجحين للتسجيل في الجامعات للعام الدراسي 2022 – 2023 دون الخضوع للامتحان التمهيدي.

وبهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي العلمي للطلاب، عقدت منسقية جامعات شمال وشرق سوريا وهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا اجتماعاً لمناقشة آلية القبول في الجماعات، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجتمعون إعادة العمل بآلية الامتحانات التمهيدية للتسجيل في عدد من أقسام وكليات الجامعات للعام الدراسي 2023 – 2024.

فحص القبول

الرئيس المشترك لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا عبد الإله مصطفى قال في تصريح لوكالتنا إن الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية والراغبين بالتسجيل في كليات (الهندسة الزراعية، والبترول والبتروكيميا، وهندسة العمارة البيئية، والعلوم الطبيعية والتقنية وهندسة العمارة)، وكذلك أقسام الصحة (كلية ومعهد الصحة)، يجب أن يتقدموا وينجحوا في الامتحان التمهيدي قبل التسجيل.

وقال مصطفى: "هذه الكليات تتطلب مستوى جيداً في بعض المجالات مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، لذلك سوف تركز أسئلة الامتحانات التمهيدية على هذه المجالات الأربعة. كما يتم الاستعداد لافتتاح كلية الطب في جامعة الشرق".

مصطفى نوّه إلى أن الطلاب لن يخضعوا للامتحانات التمهيدية للتسجيل في باقي أقسام وكليات الجامعة، ولكن سيخضعون لفحص المقابلة من أجل التسجيل في أقسام مثل المعهد العالمي للإعلام، وكليات التربية والآداب والعلوم الاجتماعية.

عبد الإله مصطفى نوّه أيضاً إلى أن مفاضلة القبول للعام الدراسي القادم ستصدر على مستوى شمال وشرق سوريا، قال في ذلك: "هذه المفاضلة ستكون سارية أيضاً على بعض الكليات والمعاهد التابعة لهيئات التربية في الإدارة الذاتية مثل معهد إعداد المعلمين والمعهد الصحي، وسيتم تحديد شروط التفاضل خلال الفترة القادمة".

وحسب منسقية جامعات شمال وشرق سوريا، من المقرر أن تصدر مفاضلة القبول في الجامعات بداية شهر أيلول، فيما تبدأ الامتحانات التمهيدية في 20 أيلول القادم.

(ك)

ANHA