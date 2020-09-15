أمسية تراثية للشعر والأغاني الشعبية في مركز الرقة للثقافة والفنون

ينظم مركز الرّقة للثقافة والفنون التابع للجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية بهدف إبراز أصالة وثقافة أبناء مدينة والرقة.

حيث اقيمت على خشبة مسرح مركز الرّقة للثقافة والفنون أمسية تراثية للشعر والأغاني الشعبية, وأحيا الأمسية كل من الشعراء رعد الفاضل و عبد العزيز الجفيل , وحضرها عدد من مثقفي المدينة إضافة لحضور حشد من الأهالي.

وتخلل الأمسية التراثية تقديم فقرات غنائية من قبل فرقة إحياء التراث في مركز الرقة للثقافة والفنون, وتغلّب الطابع الغزلي على قصائد الشعراء إضافة إلى مواضيع اخرى تناولتها قصائدهم.

(ك)

ANHA