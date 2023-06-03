أمسية ثقافية لإحياء اللون الفراتي والتراثي في منبج

وبهدف إعادة اللون الفراتي، واستقطاب شاعرات و شعراء مدينة منبج، نظم مركز الثقافة والفن برعاية لجنة الثقافة والفن وبالتعاون مع اتحاد المثقفين، أمسية ثقافية بحضور كل من أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، واتحاد المثقفين ولجنة الثقافة والفن، ومجلس المرأة السورية وتجمع نساء زنوبيا، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وبدأت الأمسية الثقافية بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم بدأت الأمسية بفقرة شعرية قدمها الشاعر خضر حمادي والشاعرة روضة محمد.

وقدم الفنان رضوان العيسى والفنان صالح جنيد فقرة غنائية تراثية، مع فرقة منبج، لتختتم الأمسية الثقافية مع الفنانة هفين التي أبدعت بصوتها العذب بالتراث الكردي.

هذا وستقام في يوم السبت من كل أسبوع أمسية شعرية لإحياء الأجواء الخاصة بالثقافة الشعرية والأدبية والغنائية في منبج.

(ش س/سـ)

ANHA