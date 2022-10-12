أمسية شعرية ومحاضرة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أوصمان صبري للأدب

وحضر المهرجان في يومه الثاني، ممثلون عن حركة المجتمع الديمقراطي، والعديد من الشخصيات الثقافية والأدبية في شمال وشرق سوريا، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني بمدينة قامشلو.

بدأت فعاليات اليوم الثاني، بأمسية شعرية شارك فيها باللغة الكردية الشاعر عبد السلام خوجه الذي قرأ قصيدة بعنوان "ومضات الآلام"، وباللغة العربية الشاعرة جلاء حمزاوي التي قرأت قصيدة بعنوان " أساور"، تلاها إلقاء محاضرة حول دور أوصمان صبري في تطور الأدب الكردي ألقاها الكاتب دلاور زنكي.

وتطرق زنكي إلى نبذة عن حياة الأديب والسياسي أوصمان صبري، ودوره في الحركة السياسية الكردية وكذلك في الأدب الكردي.

هذا ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المهرجان يوم غد، وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير فقرات موسيقية وعرض سنفزيون عن أعضاء لجنة التحكيم، إضافة إلى إعلان أسماء الفائزين في مسابقة المهرجان في مجال الرواية.

(ك.آ/ك)

ANHA