تحت شعار "المرأة الحياة الحرية " نظم اتحاد المثقفين والفنانين في إقليم الجزيرة، اليوم، أمسية شعرية و فنية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة روجهلات (شرق) كردستان وإيران، وذكرى مقتل الشابة جينا أميني, في قاعة مركز محمد شيخو للثقافة و الفن بمدينة قامشلو.

حضر الأمسية أعضاء اتحاد الفنانين والمثقفين والعديد من الفنانين والشعراء، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقت عضوة حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM جيهان حسين كلمة، أثنت فيها على مقاومة المرأة في وجه العبودية عبر التاريخ.

وأضافت: "شرارة ثورة المرأة في روجهلات انتشرت في جميع أنحاء العالم تحت شعار "المرأة الحياة الحرية" ومن خلال فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، استطاعت المرأة هزيمة الذهنية الذكورية السلطوية من خلال هذه الثورة وانضمت إليها الآلاف من النساء حول العالم".

وتم عرض سنفزيون حول انتفاضة المرأة في روجهلات وإيران وعن حياة الشابة جينا أميني, تلاه تقديم عروض شعرية من قبل عدة شعراء ألقوا فيها قصائد عن جينا أميني, وقدمت الفنانة سيماف داري بعض الأغاني الثورية .

بدورها قدمت فرقة الشهيدة ساكينا عرضاً غنائياً لتنتهي الأمسية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة

(ج ع/سـ)