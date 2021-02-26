أمسية شعرية نظمها HRRK في ديرك

بدأت الأمسية الشعرية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم افتتحت الأمسية الشعرية بكلمة افتتاحية من قبل مسؤول لجنة النشاطات في اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان أحمد حسيني ورحب بالضيوف وبارك الأمسية الشعرية التي نظمها HRRK لأول مرة في ديرك على الحضور.

وبعدها ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بمواضيع مختلفة، والشعراء اللذين ألقوا قصائدهم هم كل من: "ادريس كوري، جوان فرسو، صالحة قاسم، فايق محمد صديق، ملفان رسول، أحمد حسيني، كمال نجم، محمود عبدو ولوري تل داري".

وانتهت الأمسية الشعرية بتقديم فقرات غنائية من قبل الفنان شادي تل داري على أنغام الناي الذي عزفها معاذ أحمد.

(ع ع/ل)

ANHA