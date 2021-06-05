أمسية شعرية للمكونين العربي والكردي تجسد أخوة الشعوب في المنطقة

وشارك في الأمسية التي نظمت اليوم تحت خيمة الشعر في قرية بركفري بناحية الدرباسية، عدد من الشعراء بالإضافة إلى أعضاء وإداريين في اتحاد المثقفين في مقاطعة الحسكة.

وخلال الأمسية، أشادت الرئيسية المشتركة لاتحاد المثقفين عفاف حسكي بأخوة الشعوب، مضيفة " وتحت الخيمة التي تعبر عن ثقافة وتراث المكون العربي اجتمع العديد من الشعراء من المكونين العربي والكردي".

واعتبرت عفاف الأمسية " دليل على نجاح مفهوم الادارة الذاتية في ترسيخ أخوة الشعوب والعيش المشترك".

بعدها ألقيت عدة قصائد من قبل الشعراء المشاركين تمحورت حول أخوة الشعوب والوطنية.

وانتهت الأمسية بترديد الشعارات التي تحي أخوة الشعوب.

(أحم)

ANHA