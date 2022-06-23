أمسية شعرية في الطبقة دعماً للمواهب الشابة

حضر الأمسية الشعرية ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والمؤسسات العسكرية والأحزاب السياسية والشبيبة الثورية والمئات من أهالي مدينة الطبقة .

الأمسية بدأت بكلمة ترحيبية ألقتها الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي شذى الحسين.

ألقت بعدها رئيسة مكتب المرأة الشابة في هيئة الشباب والرياضة أمينة المحمد كلمة قالت فيها: " نبارك لرفيقاتنا هذه الأمسية الشعرية التي نظمت في مدينة الطبقة على مستوى شمال وشرق سوريا لإثبات دور المرأة وإننا بسواعد المرأة سنصنع الحاضر والمستقبل".

أمينة أشارت إلى أهمية دور المرأة في المجتمع لبناء مجتمع ديمقراطي حر. وأكدت على ضرورة إعطائها دورها وحقوقها والتعبير عن قدراتها وإبرازها في المجتمع

وخلال الأمسية ألقيت قصائد شعرية باللغتين العربية والكردية وشاركت فيها الشاعرات بدور الهجر وابتسام المحمد من دير الزور، وميديا السليمان من الرقة، ونارا بكي وتليناز علي وهيفي مصطفى من كوباني، ومريم شريف وبشرى منصور وبتول العلي من الطبقة، وهيا المحمد من منبج.

القصائد الشعرية صورت معاناة المرأة وعبرت عن حب الوطن والالتزام بنهج الشهداء.

وفي الختام كرمت المشاركات من قبل مكتب المرأة الشابة في هيئة الشباب والرياضة لشمال وشرق سوريا

س ك/سـ)

ANHA