أمسية شعرية في الشهباء استذكاراً للشهيدة نوجيان أوجلان

نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين أمسية شعرية إهداءً لروح الشهيدة نوجيان أوجلان. وحضر الأمسية الشعرية التي أقيمت في صالة آخين ولات للثقافة والفن في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء. كل من أعضاء حركة الشبيبة الثورية، حركة الطلبة الديمقراطية وأيضاً أعضاء المؤسسات المدنية.

وقبل البدء بفعاليات الأمسية هنأت عضوة الهيئة الإدارية في اتحاد المرأة الشابة ، ريم دادي، الكريلا وأرواح شهداء الحرية بمناسبة الأمسية .

وأضافت ريم دادي :" أقمنا هذه الأمسية لنثبت سير المرأة الشابة على خطا الشهيدة نوجيان ونؤكد للعدو استمرارنا على أفكار شهدائنا. لأنهم أرادوا باستهدافهم للشهيدة نوجيان ورفاقها قتل إرادة المرأة الشابة وطمس هويتها.

فيما بعد تم قراءة أشعار تمجد الشهداء من قبل أعضاء اتحاد المرأة الشابة .

كما قامت أم الشهيد جرناز، أمل قهرمان، بتهنئة عائلة الشهيدة نوجيان وحركة الشبيبة الثورية بمناسبة الأمسية وقالت:" بالشبيبة بدأنا ثورتنا وسننتصر بالشبيبة . علينا تبني هذه المقولة والسير عليها ."

أنهت أمل قهرمان حديثها بقولها:" علينا ألا نرضخ بتاتاً لأهداف العدو وأن نقوم بحماية ثورتنا والمحافظة على مكتسباتها ."

في الختام تم تكريم الشابات اللواتي فزن في الأمسية وهن كل من ميديا مقداد، بهارين محمد و روليان سيدو .

كما تم إهداء كتابات مؤتمر ستار، اتحاد المرأة الشابة، حركة الطلبة الديمقراطية، إلى أم الشهيدة نوجيان أوجلان.

واختُتمت الأمسية بغناء فرقة الشهيدة فيان لحركة الهلال الخصيب، أغاني شعبية وفلكلورية.

(ر خ)

ANHA