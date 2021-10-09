أمسية شعرية بحلول الذكرى السنوية الثانية لاحتلال سري كانية وكري سبي

أقيمت الأمسية الشعرية في حديقة مركز اتحاد الكتاب الكرد في سوريا بمدينة قامشلو وحضرها سياسيون ومثقفون وكتاب ومحبون للشعر.

علقت في مكان الأمسية صور أطفال وأهالي سري كانيه وكري سبي قبل احتلال تركيا لهما، بالإضافة إلى صور تظهر آثار المعاناة والألم التي خلفتها انتهاكات دولة الاحتلال التركي وهجماتها الوحشية على الأجساد والطبيعة.

شارك في الأمسية الشعرية كل من الشعراء هوزان كركندي، أناهيتا سينو، إبراهيم شاكر، خضر شاكر، مصطفى سينو، عيسى بافي سوار، بافي تاري من سري كانيه.

وتمحورت مواضيع القصائد بشكل عام حول تاريخ وحضارة مدينة سري كانيه، وحشية هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، معاناة المهجرين وأمل العودة.

(م م)

ANHA