أمسية شعرية بحلب دعماً لمقاومة حفتانين

وأقيمت الأمسية الشعرية التي نظمتها منتدى حلب الثقافي بقاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود دعماً لمقاومة حفتانين. وشارك فيها نخبة من الشعراء وبالإضافة العشرات من الأهالي.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد التي أشادت بدور المثقفين والفنانين في توعية المجتمع، ودعم قضايا الشعب.

واستمرت الأمسية بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية من قبل كل من الشعراء بافي جنكي، محمد علي، رضوان آكري، فاروق فقه، أمين عليكو، شيرين داود، منى كيث، روناهي ملم، عيسى الأحمد، علي حيدر، يارا حسكو، هيثم مصطفى وروشين موسى.

وتمحورت مواضيع القصائد حول مقاومة حفتانين وتوحيد الصف الكردي ومقاومة أهالي عفرين، وعن القضايا الوطنية.

كما وقدم الفنان أحمد خاني أغنية عن مقاومة عفرين.

(ع س/ك)