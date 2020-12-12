ونظّمت الأمسية الشعريّة في مكتبة محمد منلا غزيل في مدرسة الصناعة الواقعة في الجهة الغربية لمدينة منبج، بحضور العشرات من المثقّفين وعدد من أعضاء اللّجان والمؤسسات المدنيّة في مدينة منبج وريفها.

وتضمّنت الأمسية إلقاء العديد من القصائد، حيث ألقى الشاعر عابر الحسين قصيدة بعنوان (الحضارة)، وألقى أيمن محمد قصيدة بعنوان (ونايا على أنين خواطري), وألقت الشاعرة هيا العيسى قصيدة بعنوان (هل الأوطان تباع) والّتي تحدّثت فيها عن مجريات الأزمة وما حصل خلالها, كما ألقى الشاعر خضر حمادي قصيدة بعنوان (أطلال).

(كروب/إ)

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