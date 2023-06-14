أمسية غنائية وشعرية في الحسكة

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى المشرف على فرقة الشهيد هوكر للغناء والتابعة لمركز الخابور للثقافة والفن، محمد بدران كلمة ذكر فيها أن الهدف من إقامة هذه الفعاليات هو إحياء ثقافة الأمسيات التراثية.

ومن جانبه تحدث الشاعر والباحث في الفلكلور الكردي صالح حيدو حول أهمية الحفاظ على التراث والثقافة الكردية، وقال: "تتم محاربتنا لأن ثقافتنا وعاداتنا تختلف عن عادات وتقاليد جميع المجتمعات، ولذلك يتطلب منا الحفاظ على الفلكلور الكردي بكافة الأساليب والطرق".

ومن ثم قدمت فرقة الشهيد هوكر مجموعة من الأغاني الفلكلورية التراثية القديمة، والتي تخص عدداً من المناسبات.

وفي نهاية الأمسية ألقى الشاعر فرهاد مردي مجموعة من القصائد الشعرية.

(ك)