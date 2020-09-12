أمسية غنائية للفنان سردار شريف في مدينة الرقة

تتواصل الفعاليات الثقافية والفنية التي يقيمها مركز الرقة للثقافة والفنون بهدف إغناء الرونق الحضاري والثقافي لمدينة الرقة ولإعادة الروح الثقافية لأبنائها.

حيث أقام مركز الرقة للثقافة والفنون مساء اليوم على خشبة مسرحه أمسية غنائية أحياها مغني الأوبرا السورية الفنان سردار شريف, وحضر الأمسية عدد من مثقفي ورواد الموسيقا وأهالي المدينة.

وغنى الفنان سردار شريف أغاني من التراث السوري, وسردار شريف مغني أوبرا سوري ينحدر من مدينة كوباني ويعد من رواد الأوبرا الشباب الذين نقلوا رسالة السلام في زمن الحرب.

ANHA

(ع ع/ك)