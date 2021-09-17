وحضر الأمسية المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والاشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، حيث أقيمت الأمسية في ساحة الشهداء في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها القاء الإداري في مركز الثقافة والفن في الشهباء إسماعيل خابور كلمة رحب في مستهلها الفرقة المشاركة وجميع الحضور، وقال" حيي الشيخ مقصود والاشرفية امتزج شوارعها وازقتها بدماء الآلاف من أبنائها وبناتها الشهداء المدافعين عنها، في سبيل الحفاظ على ارضهم وشعبهم، وللعيش بكرامة في كنف مشروع الأمة الديمقراطية التي ينادي بأخوة الشعوب، واليوم أثمرت تلك التضحيات عبر تجمع كافة المكونات هنا اليوم للمشاركة في هكذا حفل يعبر عن ترابط ثقافات كافة مكونات شعبنا السوري".

وأضاف " فتلك المقاومة الأسطورية الذي أبدوه أبناء الحي اثبت للعالم اجمع مدى تلاحم المكونات المتواجدة في الحي، إذ ناضلوا في سبيل الوصول الى سوريا ديمقراطية".

وتلاها تقديم فرقة "دُرّة الفرات" العديد من الفقرات الغنائية العربية من التراث الفراتي.

واختتم بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع أغاني الفرقة.

(ح مل)

ANHA