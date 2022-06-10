أمسية فنية وأدبية في مدينة قامشلو

وتوافد العشرات من أهالي مدينة قامشلو بجميع مكوناتهم إلى الحديقة العامة للمشاركة في الأمسية الفنية والأدبية.

بداية رحب الإداري في لجنة الثقافة والفن في قامشلو جميل أحمد بجميع الحضور، ومن ثم قدم الفنان فاجيلي جمعة مجموعة من الأغاني.

تلاها قراءة مجموعة قصائد باللغة السريانية ألقاها الشاعر ميشيل فيو. كما قدم الممثل المسرحي شفزان محمود عرضاً مسرحياً بعنوان "الواسطة".

واستمرت الأمسية بتقديم فقرات فنية قدمتها مجموعة (هفال)، بالإضافة إلى قصائد شعرية القاها الشاعر عبود مخصو.

هذا ومن المقرر أن لجنة الثقافة والفن في المقاطعة ولجنة الثقافة والفن في ناحية قامشلو وهيئة الثقافة والفن في اقليم الجزيرة بفعاليات ثقافية وفنية مماثلة كل يوم جمعة طيلة فصل الصيف.

(ك.أ/ك)

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