أمسية فنية في الشهباء  

الأمسية نظمت في قرية كفر ناصح في مقاطعة الشهباء وشارك فيها مشاركون من إقليم الفرات أيضاً.

وتحدث باسم هيئة الثقافة في مقاطعة عفرين والشهباء محمد ويسي وقال: "بالفن المشترك نستطيع إبراز فننا بشكل أجمل، وتزيينه بمشروع الأمة الديمقراطية، لذا علينا كشعوب عفرين والشهباء حماية ثقافتنا وفننا والحفاظ عليهما".

الأمسية استمرت بعروض غنائية من قبل المشاركين من إقليم الفرات، بينما قدم الفنانان شادي زبيدي ومحمد جمو أغاني من التراث العربي.

بينما قدمت فرقة أم الحوش قصائد باللغة العربية، لتختتم الأمسية بفقرات غنائية قدمتها الفنانة مفيدة حمدي.

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