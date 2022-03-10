أمسية فنية في الحسكة لاستذكار الفنان الخالد محمد شيخو

وبدأت الأمسية التي حضرها بعض المثقفين والشعراء، بالإضافة إلى أهالي المدينة، بالوقوف دقيقة صمت وتحدثت بعدها العضوة في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة كوثر مارديني بالإضافة إلى الشاعر مشعل عثمان عن حياة الفنان محمد شيخو، وسيرته الذاتية، بالإضافة إلى المصاعب التي مر بها الفنان.

وتابع المتحدثان، بالحديث عن تأثير أغاني الفنان محمد شيخو على الثورات الكردية، واعتقاله من قبل الأنظمة البعثية، واضطراره في الكثير من المرات إلى الخروج إلى خارج البلاد بسبب أغانيه القومية.

وتم عرض سنفزيون عن حياة الفنان محمد شيخو.

وانتهت الفعالية بإلقاء أغاني الفنان الخالد محمد شيخو من قبل الفنانين معصوم شكاكي، أحمد حمزو، عبد الرزاق زوزاني، عثمان خالد.

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ANHA