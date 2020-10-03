أمسية فنّية فلكلوريّة عن التّراث العفرينيّ في مخيم برخدان

وحضر الأمسية المئات من أهالي عفرين المقيمين في مخيم برخدان، وجميع الفرق الفنية في حركة الثقافة والفن في مخيم برخدان.

وزيّن مكان الأمسية بأدوات تراثية تعود إلى عدة قرون ماضية كان الأهالي يستخدمونها في حياتهم اليومية كأداة خضّ اللّبن وطحن البرغل وغيرها من الأدوات.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضو حركة الثقافة والفن في مخيم برخدان آزاد شيرهات، أشار فيها إلى أنّ هدفهم من إقامة الأمسية هو إحياء التراث وحماية الثقافة الكردية، وخاصّة العفرينية، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به تركيا في عفرين في محاولات لمحو الثقافة ستمنى بالفشل نظراً لقيامهم بحماية تراثهم والنضال ضد تلك المحاولات.

ومن ثمّ قدّم الفنّان الشعبي محمد وليد عدداً من الأغاني التراثية، تلاها تقديم أغاني تراثية من قبل الفرق المشاركة في الأمسية.

تلا ذلك تقديم عرض مسرحي قصير عن مدى ارتباط أهالي عفرين بأرضهم.

ثمّ تمّ عرض لمحة عن كيفية إقامة الأعراس في الثقافة العفرينية والتي تتميّز بوضع الحنّاء للعريسين وأداء الأغاني الخاصّة بتلك الطقوس.

واختتمت الأمسية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية.

(إ)

ANHA