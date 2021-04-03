أمسيّة غنائيّة وشعريّة في كوباني بمناسبة ميلاد القائد

وجاءت الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها مؤتمر ستار في الـ29 من هذ الشهر المنصرم، احتفاءً بميلاد القائد أوجلان الذي يصادف الـ 4 من هذا الشهر.

وأقيمت الأمسية في قرية علبلور غربي مدينة كوباني، في المنزل الذي سكن فيه القائد عبد لله أوجلان في العام 1979، أثناء عبوره من تركيا إلى الأراضي السورية.

وزُيّن مكان الأمسية بصور القائد وشعارات تدعو إلى حريته "لا حياة بدون القائد"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، "حرية القائد هي حريتنا".

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم الإداريّون في مؤتمر ستار هدية تذكارية لأحد المناضلين وجرحى الحرب المناضل حسن بصري.

ثمّ تمّ تقديم فقرات غنائية قومية من قبل فرقة "الهلال الذهبي" التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن، تلاها تقديم بعض الفقرات الشعرية.

لتنتهي بعدها الأمسية بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد عبد لله أوجلان.

وضمن فعالياتها مؤتمر ستار، بمناسبة قدوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، تمّ اليوم، زراعة الأشجار في قرية علبلور أيضاً.

(ن ك/إ)

ANHA