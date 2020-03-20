أمريكا تتهم روسيا بقتل جنود أتراك في سوريا وإيران تفرج عن آلاف السجناء اليوم

تطرقت الصحف العالمية اليوم الجمعة، إلى لوم الولايات المتحدة لروسيا بمقتل جنود أتراك في سوريا، وتشديد أمريكا العقوبات على إيران رغم انتشار كورونا بشكل كبير في البلاد، وإفراج إيران عن آلاف السجناء اليوم بمن فيهم السياسيين.

صحيفة العرب نيوز: الولايات المتحدة تلوم روسيا، وليس الأسد، بخصوص خسائر تركيا

صحيفة العرب نيوز تطرقت إلى اتهام الولايات المتحدة لروسيا بقتل العشرات من العسكريين الأتراك في سوريا وقالت:" قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قتلت العشرات من العسكريين الأتراك خلال عملياتها في سوريا، دون تحديد مكان أو تاريخ الحادث.

توقيت هذا البيان مريب، وسط نقاشات متواصلة حول تفعيل نظام الصواريخ S-400 الروسي الصنع في أبريل / نيسان، حيث ألقت الولايات المتحدة باللوم على روسيا، وليس الأسد ، في مقتل جنود أتراك في إدلب.

إنها المرة الأولى التي تنتقد فيها واشنطن بشكل مباشر موسكو بشأن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في حملتها لاستعادة آخر معقل للمتمردين في سوريا، إدلب، وقال بومبيو "نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، ونواصل النظر في اتخاذ تدابير إضافية لدعم تركيا وإنهاء العنف في إدلب وسوريا على نطاق أوسع".

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لـلعرب نيوز "قُتل أكثر من 50 جندياً تركياً في إدلب في فبراير ومارس، الغالبية قُتلوا في غارة جوية يعتقد معظم الناس أن القوات الجوية الروسية قامت بها على الرغم من ذلك، يقول المسؤولون الأتراك إن نظام S-400 سيتم تشغيله في أبريل ".

ويعتقد جو ماكرون أن تصريح بومبيو يأتي في الوقت الذي تُعمّق فيه الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما في سوريا، وترى واشنطن فرصة لدفع إسفين بين موسكو وأنقرة.

لن تتمكن تركيا من الحصول على بطاريات باتريوت للدفاع الصاروخي الأمريكية، وقد تخضع للعقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 إذا فعلت s400.

وقال ماكرون "إن الحصول على باتريوت سيعطي تركيا قوة ردع مطلوبة بشدة ضد روسيا والنظام السوري، لكنه لن يحل التحديات المعلقة التي تواجه العلاقات الأمريكية التركية".

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشدد العقوبات على إيران وسط وباء فيروس كورونا

وفي شأن العقوبات الأمريكية على إيران، قالت صحيفة وول ستريت جورنال:" بعثت إدارة ترامب هذا الأسبوع برسالة صارمة إلى إيران من خلال موجة جديدة من العقوبات، بأن إدارة ترامب لن تخفف من حملتها للضغط الاقتصادي حتى في الوقت الذي يتغلب فيه جائحة الفيروس التاجي على البلاد.

وقالت إدارة ترامب، وسط دعوات متزايدة لتخفيف حملة العقوبات، إنها لا تعتزم تخفيف القيود.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، و إن واشنطن أدرجت 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات في قائمة العقوبات.

الغارديان: إيران تصفح عن 10000 شخص، بمن فيهم السجناء "السياسيون"

أما صحيفة الغارديان فتطرقت إلى إفراج إيران عن السجناء بمن فيهم السياسيون وقالت:" أفاد التلفزيون الرسمي أن إيران ستعفو عن عشرة آلاف سجين، بينهم بعض المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، وذلك بمناسبة بداية السنة الفارسية الجديدة يوم الجمعة.

إيران هي الدولة الشرق أوسطية الأكثر تضررا من الوباء، حيث بلغ عدد الوفيات 1284، وهي أعلى نسبة بعد إيطاليا والصين، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور إن "Covid-19" تقتل شخصاً واحداً في البلاد كل 10 دقائق، بينما تم الكشف عن 50 إصابة جديدة كل ساعة.

(م ش)