وقدمت الولايات المتحدة مقترحات "جادة للغاية" في المحادثات مع إيران بشأن عودتها إلى الاتفاق النووي، وفق ما أعلنه مسؤول أمريكي. وتنتظر واشنطن أن تقابلها طهران "بالمثل"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتشدد إيران على رفع العقوبات قبل البدء في الالتزام مجددًا بمقتضيات الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، وتوقفت هذه المحادثات التي أجريت في فيينا الجمعة، وقالت إيران إنها ستستأنف الأربعاء.

وقال المسؤول للصحافيين إن المفاوضين الأمريكيين "طرحوا فكرة جادة للغاية وأظهروا نية حقيقيّة للعودة إلى الامتثال (للاتّفاق النووي الإيراني لعام 2015) إذا امتثلت له إيران مجددًا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن تُقابلها إيران "بالمثل" في ما يتعلق بالجهود التي تبذلها.

وقال المسؤول: "رأينا بعض الإشارات على المعاملة بالمثل ولكنها بالتأكيد ليست كافية، السؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة لاختيار النهج البراغماتي نفسه الذي اتبعته الولايات المتحدة للامتثال مرة أخرى لالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن العقبة الرئيسة في المحادثات الأولية لم تكن متعلقة بالطرف الذي يجب عليه أن يمتثل أولاً، ولكنها تتعلق بالأحرى بالعقوبات، حيث تطالب إيران بإنهاء جميع القيود الأمريكية.

وقال المسؤول إن الاتفاق المعروف رسميًّا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يغطي فقط العقوبات النووية وليس الإجراءات الأمريكية الأخرى المتخذة بحق إيران على خلفية ملف حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أن "الولايات المتحدة - التي تسببت بهذه الأزمة - يجب أن تعود إلى الامتثال الكامل أولًا"، مضيفًا أن "إيران سترد بالمثل بعد التحقق السريع".

ومن جهته شدد رئيس الوفد الإيراني إلى المحادثات عباس عراقجي على ضرورة وجود "إرادة سياسية وجدية لدى الأطراف الأخرى"، مضيفًا: "وإلا فلن يكون هناك سبب لمواصلة المفاوضات" بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وجرت محادثات "بناءة" بحسب الاتحاد الاوروبي خلال الأسبوع الأول من المفاوضات في فيينا والهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وستتواصل الأربعاء بحسب إيران.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي.

وكشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال "الیوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران" عن "البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9".

وأكد روحاني أن "إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6"، وأنها بدأت "بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5".

كما بيّن الرئيس الإيراني "البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s".

هذا وأعلنت إيران افتتاح مركز جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في جبال نطنز، إذ أن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد التفجير الذي تعرض له المركز السابق في تموز الماضي، حيث وجهت طهران الاتهام لإسرائيل بتفجيره.

(ح)