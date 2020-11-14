أمريكا تحذر من غلق سفارتها في بغداد

وقال دبلوماسي أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة لا تزال تفكر في غلق سفارتها في بغداد في حال لم تضع الحكومة العراقية حدًّا لهجمات المجموعات التابعة لطهران على المصالح الأجنبية في البلاد.

فيما أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في مقابلة مع موقع"ديفينس وان" إن "هذه القضية لا تزال مستمرة، لم يكن التهديد زائفًا، لقد كان خطيرًا للغاية"، وأضاف: "العلاقات مع بغداد ظلت سليمة، حتى بعد تهديد وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق السفارة".

ويشار إلى أن المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم مقار البعثات الأجنبية، تتعرض منذ 2019 لهجماتٍ نسبها مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى المجموعات التابعة لإيران.

(س ر)