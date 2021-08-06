وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "نحث إيران على العودة للمفاوضات قريباً حتى نتمكن من إنهاء عملنا"، مكرراً الموقف الأميركي بأن نافذة الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.

وقال: "إذا كان الرئيس رئيسي صادقاً في تصميمه على رفع العقوبات، فهذا بالضبط ما هو مطروح على الطاولة في فيينا".

ومع صعود رئيسي، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس، سيسيطر المتشددون المناهضون للغرب الموالون للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على جميع فروع السلطة داخل هذا البلد.

وقال برايس: "رسالتنا إلى الرئيس رئيسي هي نفس رسالتنا إلى أسلافه.. ستدافع الولايات المتحدة عن مصالح أمننا القومي ومصالح شركائنا وتعززها. نأمل أن تغتنم إيران الفرصة الآن لتقديم حلول دبلوماسية".

وتتفاوض إيران مع ست قوى كبرى لإحياء الاتفاق الذي تم التخلي عنه قبل ثلاث سنوات. اختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا يوم 20 حزيران.

وكرر برايس أن إدارة بايدن، على الرغم من المخاوف من إيران، تعتبر الاتفاق مفتاحاً لتأمين "قيود دائمة يمكن التحقق منها لبرنامج إيران النووي".

وقال برايس إن اقتراح إنهاء العقوبات الشاملة مقابل الامتثال للاتفاق لن يستمر "إلى أجل غير مسمى" وفي مرحلة ما ستتآكل فوائد إحياء الاتفاق بسبب التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

وقال برايس: "بالنسبة لنا، هذه أولوية ملحة، فنحن نعرف القضايا المطروحة. نأمل أن يتعامل معها الإيرانيون بنفس الدرجة من الإلحاح".

وبدأت إيران في انتهاك الاتفاق، الذي منحها تخفيفاً للعقوبات مقابل كبح برنامجها النووي، في عام 2019 من خلال القيام بأنشطة نووية كانت محظورة بموجب الاتفاق، الذي يُطلق عليه رسمياً خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

(م ش)