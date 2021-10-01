أمريكا لإيران: الكرة في ملعبكم والوقت بدأ ينفد للعودة للاتفاق النووي

وفي تصريح صحافي عقب محادثات أميركية - أوروبية في بيتسبرغ، ليل الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن "الكرة في ملعبهم، لكن ليس لوقت طويل"، موضحاً أن "المجال المتاح محدود، وبدأ يتقلص"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

كما شدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعد لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع في 2015، ونص على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان قد قرر في 2018 سحب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران، وهو ما تطالب طهران بالعودة عنه قبل تراجعها عن خطوات اتخذتها في إطار التحرر من التزامات نص عليها الاتفاق.

وأكد بلينكن أن "مجرد العودة إلى التقيد ببنود الاتفاق في مرحلة معينة، لن يكون كافياً للاستفادة مجدداً من منافعه، بسبب التقدم الذي حقّقته إيران على صعيد برنامجها النووي".

كما شدد أنتوني بلينكن على أن الإدارة الأمريكية انخرطت "بحسن نية على مدى أشهر" في فيينا بمحادثات غير مباشرة مع إيران، حول العودة إلى التقيد ببنود الاتفاق.

يشار إلى أن طهران كانت قد طلبت تعليق المحادثات في يونيو/ حزيران، بسبب انتقال الرئاسة من حسن روحاني، الذي أيّد الاتفاق وسعى إلى تحسين علاقات بلاده مع الغرب، إلى ابراهيم رئيسي.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستئناف المحادثات، على الرغم من إعلان رئيسي تأييده للجهود الدبلوماسية الرامية لرفع العقوبات عن بلاده، إلا أن مواقفه اتسمت في الغالب بالتشدد.

(ل د)