امرأة سورية مسنة تتعرض لجريمة اعتداء في تركيا وحملة هاشتاغ تنطلق لدعمها

تداولت صفحات إعلامية وشخصية على مواقع التواصل الافتراضي اليوم الثلاثاء؛ مقطع فيديو، تظهر فيه امرأة سورية مسنّة تدعى "ليلى محمد" تبلغ من العمر 70 عاماً، تتعرض للركل من قبل مواطن تركي في مدينة ديلوك بشمال كردستان.

وأثار انتشار مقطع الفيديو غضباً كبيراً لدى المواطنين في شمال كردستان وتركيا، لما يتعرض له السوريون من اعتداءات عنصرية هناك، وسط تعدد حالاتٍ مشابهة ضد السوريين.

وأطلق رواد مواقع التواصل الافتراضي اليوم الثلاثاء، في بلدانٍ مختلفة حول العالم، هاشتاغ بعنوان "#NOTORACISIM" دعماً للمسنة ليلى محمد، وقد علّق عدد من مشاركي الهاشتاغ بالقول "الركلة التي أسقطتنا جميعاً، العنصرية عندما يكون لها قدمٌ وساق، لا تصمت فالصمت عارٌ وضعف".

(د أ)

ANHA