امرأة كردية ضمن قائمة الأمم المتحدة للنساء الأكثر إبداعًا

وجميلة مهدي كردية تنحدر من باشور كردستان، ولدت في مخيم للاجئين في روجهلات كردستان، وتشغل منصب مسؤولة مكتب حقوق الإنسان في مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حاليًّا.

وفي حديث سابق لجميلة، قالت: "كنا نعاني من فقر شديد، أصنع لأطفالي وزوجي بيضًا في الصباح فيأكلونه طيلة اليوم"، مؤكدة أنها عانت الحرمان "من كل شيء، بما في ذلك التلفاز والمذياع والكتب".

وتضمنت قائمة الأمم المتحدة سبع نساء من "السودان والكويت ومصر والمغرب وفلسطين وسوريا"، وقالت المنظمة عنهن: "بفضل عزيمتهن وإصرارهن، تمكّن من تخطي كل العقبات وتسجيل أسمائهن بالأحرف العريضة في كُتب التطور والتقدم".

(س ر)