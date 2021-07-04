عمر صالح ينتقد صمت العراق حيال الهجمات التركية ويؤكد إن هدفها إبادة الإيزيديين

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها العدائية على قضاء شنكال، بعد أن فشل مرتزقة داعش من تحقيق أهدافها في إفراغ شنكال من أهلها الأصليين وإبادتهم.

وكان آخر هجوم شنته تركيا في يوم 30 حزيران المنصرم، حيث تعرضت سيارة مدنية لقصف من قبل طائرة مسيرة تركيا وذلك في منطقة مخيم سردشتي للنازحين الإيزيديين في جبل شنكال.

عمر صالح رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية((PADÊ، وفي تصريح لوكالتنا قال: إن هدف تركيا من شن الهجمات هو إبادة المجتمع الإيزيدي. وقال: تركيا تسعى لمنع عودة النازحين من شنكال إلى أرضهم، وتهدد بين الفينة والأخرى لخلق التوتر والفوضى.

يجب على العراق أن يحمي سيادته

رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، أشار إن المسؤولين العراقيين يطالبون بشنكال باعتبارها أرض عراقية، وقال: أذاَ عليهم أن يحموا سيادة العراق، لماذا يصمتون حيال هجمات تركيا.

تركيا تزيد من هجماتها مع حلول ذكرى فرمان آب

عمر صالح أكد أن تركيا لها غايات كثيرة من شن الهجمات مع اقتراب ذكرى هجوم مرتزقة داعش على شنكال في شهر آب 2014، وأضاف: يتم قصف المدنيين، والسيارة التي تم قصفها كانت تقل شخصين إيزيديين، لذا تركيا تؤكد أنها مستمرة في هجماتها واستهدافها الإيزيديين في أرضهم.

لا يروق لهم تنظيم الإيزيديين لأنفسهم لكن إراداتنا قوية.

عمر صالح أكد إن تركيا لا تقبل بتنظيم الإيزيديين لأنفسهم ولا تريد أن يبنوا لهم مؤسسات خاصة بهم، لذا يحاولون بشتى الوسائل ضرب ذلك.

وقال: إراداتنا قوية وشعبنا لن يقبل بأن يخطوا العدو أي خطوة للأمام وكل مخططاتهم العدائية فشلت بفضل ذلك.

ANHA