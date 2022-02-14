عمر أوسي: يجب إطلاق سراح القائد أوجلان فورا لأنه يمثل عنوان الحرية والسلام في تركيا والشرق الأوسط

وبحلول الذكرى السنوية الـ 23 على المؤامرة الدولية التي طالت القائد أجلان، أصدر رئيس المبادرة الوطنية للكورد السوريين عمر أوسي بيانا إلى الرأي العام قال فيه:

"تمر الذكرى الثالثة والعشرون لأسر الزعيم الكوردي عبدالله أوجلان (١٥-٢-١٩٩٩) في ظل صمت دولي مخزي ومطبق اتجاه هذه الجريمة النكراء و واحدة من اكبر عمليات القرصنة الارهابية في القرن العشرين والقائد أوجلان يعيش الآن في ظروف بالغة الصعوبة ويعاني من العزل والتجريد في سجنه أمرالي على يد الدولة التركية".

وأضاف أوسي: "اننا إذ ندين ونشجب المؤامرة الدولية التي تعرض لها الزعيم أوجلان نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالضغط على النظام التركي لإطلاق سراح القائد أوجلان فورا لإنه يمثل عنوان الحرية والسلام في تركيا والشرق الأوسط عبر اقرار الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي الذي يتوق ويتطلع الى الأستقرار والعيش المشترك مع جميع شعوب المنطقة".

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ANHA