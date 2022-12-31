أمنيات مكونات شمال وشرق سوريا لعام 2023

تستقبل مكونات شمال وشرق سوريا العام الجديد 2023 بأجمل الأمنيات التي تطمح إلى تحقيقها والتي تمثلت؛ بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

عامودا

في هذا السياق، قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زكية درويش، لوكالتنا: إن أملهم كبير في العام الجديد؛ بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان من خلال تصعيد النضال، مؤكدةً أن "العام الجديد سيكون عام حرية القائد آبو"، وتمنت أن يعمّ الأمن والأمان والسلام في المنطقة.

منبج

كما أثنت المواطنة، رويدا سليمان من المكون الشركسي في مدينة منبج على "تكاتف وتلاحم مكونات المنطقة، وباركت قدوم العام الجديد، وتمنت أن يعمّ السلام والمحبة بين الجميع".

وتابعت: "تحررت مناطقنا بفضل دماء أبنائنا الشهداء، ولن نفرط بشبر منها، ولن نسمح لأي جهة باحتلالها، فدماء شهدائنا مقدسة وسنحافظ عليها".

وأضافت: "العام الذي يشارف على الانتهاء، كان عاماً مليئاً بالإنجازات، وفي العام الجديد نتمنى أن تنتهي كل الاحتلالات لأراضينا".

الطبقة

فيما تمنى أهالي الطبقة أن يكون العام الجديد، عام الوحدة الوطنية وعودة المهجّرين إلى ديارهم، حيث قال المواطن، جميل العلي "نأمل أن يكون العام الجديد عام الانتصارات وتكاتف جميع المكونات؛ للتغلب على السياسات المعادية التي تهدف إلى إبادة الشعب التواق إلى الحرية".

من جانبه، تمنى المواطن، محمد المصطفى "أن يحل السلام والأمان كافة الأراضي السورية وأن يكون عام الإنجازات للإدارة الذاتية والنصر لقوات سوريا الديمقراطية على الإرهاب والمحتلين".

بدوره، أثنى المواطن والنازح من مدينة إدلب، جمعة الأطرش على اللحمة الوطنية بين مكونات شمال وشرق سوريا وسوريا"، وتمنى أن يعمّ الأمن والسلام وأن يتحد الشعب السوري للدفاع عن ترابه".

أما أمنية الطفل، حمزة المحمد فكانت عودة الأطفال المهجرين والنازحين إلى ديارهم كي تبقى الابتسامة مرسومة على وجوههم.

(كروب/ف)

ANHA