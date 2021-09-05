أمناء أحزاب كردية يحذرون PDK من التورط في افتعال اقتتال داخلي

صعّدت تركيا هجماتها على عموم الكرد في كردستان بدءاً من باشور وشنكال ومروراً بمناطق شمال وشرق سوريا وعن دوافع وأهداف تركيا في تصعيدها الأخير؛ أجرت وكالتنا لقاءات مع سياسيين كرد حول هذا الموضوع.

الحرب مع تركيا طويلة الأمد

يرى سكرتير حزب الديمقراطي الكُردستاني ـ سوريا عبد الكريم سكو أن الحرب لن تضع أوزارها طالما النظام الحالي في تركيا قائم، لأنه وضع إبادة الشعب الكردي ضمن استراتيجيته، وقال: " لا يعادي الشعب الكردي فحسب فعقلية النظام التركي ودكتاتوريته تعادي الشعوب المجاورة أيضاً وتدخله في شؤون بعض الدول خير مثال على ذلك".

وأوضح سكو أن "تركيا تعادي كل كُردي مهما كانت ميوله السياسية لذا لا تتوقف على ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الكردي".

وشدد سكو على ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد "النضال قائم ولم يتوقف لساعة واحدة في أجزاء كردستان، وعلى الجميع أن يكونوا على دراية أن الحرب طويلة الأمد مع تركيا".

وأضاف عبد الكريم سكو في رسالة وجهها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني "أغلقوا المراكز التي تعششت فيها الاستخبارات التركية، إن كنتم على اتفاقات فيما بينكم فهذه الاتفاقات ليست شرعية، ولا تخدم الشعب الكردي بل تعاديه ".

وبيّن سكو بأن الفرص مواتية للكرد ويجب حماية المكتسبات والمنجزات المتحققة وقال :"استطعنا تجاوز مراحل صعبة جداً وواجهنا صعوبات كما قدم الشعب تضحيات كبيرة لحماية مناطقهم ".

وعبر سكو عن ثقته أن المشروع الفاشي لحزب العدالة والتنمية سيسقط بفضل نضال الكرد " أن أردوغان أمام امتحان صعب، هو لا يستطيع الفرار من الانتخابات القادمة، هناك من ينتظرها بفارغ الصبر، فمشروعه الديكتاتوري المتمثل بترهيب العالم وتربية الإرهاب سيسقط لا محالة"، وتابع "الشعب الكُردي والتركي لن يقبلوا ببقائه في السلطة".

ودعا سكو الكرد لتوحيد صفوفهم" فالاتفاق الكُردي مهم".

صمت القوى الموجودة في المنطقة تشجيع لتركيا

من جهته بين سكرتير حزب روج الديمقراطي الكُردي في سوريا كوفان كنعو أن الدولة التركية لا تعترف بحقوق الإنسان، وتعتاش على إراقة دماء الشعوب، وهي دولة محتلة لمناطقنا.

وندد كنعو بالصمت الروسي والأمريكي حيال هجمات تركيا على شمال ورق سوريا وشنكال"هذا يدل على موافقتهم على الاستهدافات وتشجيع تركيا لمواصلة هجماتها واحتلال المزيد من أراضي كردستان".

ولفت كنعو إلى مخططات تركيا الاستعمارية" تركيا ليست راضية بحدودها الحالية التي رسمت قبل 100 عام من الآن وتريد أن تتوسع قبل عام 2023 على حساب الشعب الكردي".

الخطر على باشور أكبر بكثير من الخطر على روج آفا

وحذّر سكرتير حزب روج الديمقراطي الكُردي في سوريا كنعان كنعو، الحزب الديمقراطي الكردستاني من مغبة التورط في اقتتال داخلي" على لقوى والأطراف الكُردية أن تعتبر الاقتتال الداخلي خطاً أحمر وتحرّمه".

وأكد كنعو أن مصير باشور روج آفا مرتبط ببعضه، محذراً حكومة باشور من أن التآمر على روج آفا لن يتركها في مأمن، وقال:" تركيا هدفها الاحتلال، والشعب الكُردي سيلاقى خسارة كبيرة وسيتشرذم في حال عدم الوصول إلى صيغة نهائية تنهي الخلافات بين الأطراف الكُردية".

وشدد كوفان كنعو بأن لا صداقة مع أعداء الشعب الكُردي، وأوضح: "عندما يتحالف أعداء الشعب الكُردي مع فئة ما من الشعب الكُردي للقضاء على الفئة القوية، سينال العدو بعدها من الفئة الضعيفة المتحالفة معها أيضاً".

(آ)

ANHA