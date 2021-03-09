أمميات: التنوع بين نساء روج آفا مصدر قوة

مع انطلاق شرارة ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا شهدت انخراطاً غير مسبوق للنساء في الثورة، اللواتي تمكّنّ عبر نضالهن من قيادة الثورة تاركات بصمةً لهنّ في العالم.

انتشر صدى هذا النضال في مختلف بلدان العالم، حتى شهدت شمال وشرق سوريا توافداً كبيراً من قبل نساء أمميات ليتعرفن على ثورة المرأة في روج أفا.

وفي جن وار( قرية المرأة ) التابعة لناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة يوجد عدد من النساء الأمميات من مختلف الجنسيات يسكنّ فيها، ويسعين للتعرف على نضال المرأة الكردية التي تمكنت من إثبات نفسها.

نوجين داريا، من النساء الأمميات وعضوة في أكاديمية الجنولوجي، تقيم في القرية منذ أربعة أعوم، تقول: "الثامن من آذار يوم مهم وتاريخي، في هذا اليوم تجتمع النساء ليعبرن عن نضالهن ومقاومتهن بالتزامن مع رفضهن لكافة أشكال الظلم والعنف، ومطالبتهن بالحرية عبر مساندة بعضهن البعض".

ووصفت نوجين داريا، نضال نساء روج آفا وشمال شرق سوريا بـ" هدف عظيم"، وخطوة لتحرير كافة النساء في العالم، وتابعت: "قرية جن وار لها أهمية كبيرة في نضال المرأة، النساء يعشن هنا حياة تشاركية وكومينالية عبر تنظيم اقتصادهن وحياتهن الاجتماعية واتخاذ القرارات التي تخصّ حياتهن اليومية".

وأضافت: "إحدى النتاجات التي أحرزتها المرأة خلال ثورتها في روج آفا هي التطور خطوة خطوة عبر مساندتهن لبعضهن لخلق مجتمع حر".

ولفتت نوجين إلى أنّ ما يميز نساء شمال وشرق سوريا ألوانها المختلفة، فيوجد عرب وكرد وسريان وشركس "قبول التنوع بين النساء مع استمرار اتحادهن وتكاتفهن كفيل بتشكيل قوة كبيرة من المرأة، وهذه هي الحياة التي تريدها".

ومن جانبها قال تكوشين نوجيان القادمة من إيطاليا: "تم الاحتفال لأول مرة بعيد المرأة في 8 آذار عام 1908 وإلى يومنا هذا، في قرية المرأة لا نتحدث عن يوم واحد مخصص للمرأة نحن نعمل كل يوم على مدار الساعة وكل يوم من أجل المرأة".

وأضافت تكوشين نوجيان: "يوجد في قرية جن وار الكثير من النساء من مناطق مختلفة، ويوجد الأطفال أيضاً، حيث تقوم النساء بالكثير من الأشياء الجميلة، ولديهن الكثير من التجارب من مناطقهنّ وتاريخهنّ، فيشاركنها معنا".

وطالبت تكوشين نوجينان جميع نساء العالم أن يناضلن ويقاتلن، وقالت: "أتينا إلى هنا للنضال في قرية جن وار".

(هـ ن)

ANHA