عمليتين نوعيتين لقوات تحرير عفرين انتقاماً لمقاتليها الشهداء

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً كتابياً للرأي العام، كشفت من خلاله حصيلة عمليتين نوعيتين نفذتهما قواتها ضد جيش الاحتلال التركي في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين يوم أمس، انتقاماً لمقاتليها الشهداء الثلاثة " عكيد شرقية، فرمان بلبلة، خابور عفرين"، الذين استشهدوا في الـ 10 من نيسان الجاري، خلال تصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف ناحية شيراوا.

"بتاريخ 11 نيسان الجاري:

نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا قواعد لتمركز الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية شيراوا التابعة لمنطقة عفرين، حيث قُتل خلالها ثلاثة من جنود الاحتلال وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح. كما تمّ تدمير ثلاث آليات عسكرية، اثنتان منها محملتان بسلاح الدوشكا.

قواتنا نفذت العمليتين انتقاماً لثلاثة من رفاقنا الشهداء (عكيد شرقية، فرمان بلبلة، خابور عفرين) الذين استشهدوا في ناحية شيراوا في العاشر من نيسان الجاري أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا وشرا.

هذا ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته قصف المناطق الآمنة الآهلة بالمدنيين في نواحي شيراوا وشرا وكذلك مناطق الشهباء، حيث أُصيب خلالها أحد المدنيين بجروح".

(د ج)

ANHA