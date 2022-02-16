عمليتين نوعيتين لقسد تتكللان بمقتل

أكدت مدير المركز الإعلامي لقوات وسوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، عبر تغريدة على منصة "تويتر" الافتراضية، أن القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نفذت عمليتين أمنيتين ناجحتين ضد خلايا مرتزقة داعش في دير الزور.

وأوضح: "استطاعت قواتنا في العملية الأولى تحييد القائد الإرهابي الخطير أبو حمزة شامية المسؤول عن التخطيط للأعمال الإرهابية وارتكابها. وفي الثانية اعتقلت قواتنا الإرهابي شكري كمال خليل المسؤول عن توزيع أسلحة وذخائر ومتفجرات على الخلايا الإرهابية".

وكثفت قوات سوريا الديمقراطية من عملياتها ضد خلايا مرتزقة داعش عقب الهجوم الذي شنه المرتزقة على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة في 20 كانون الثاني.

(أ ب)