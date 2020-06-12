عمليتان لقوات الدفاع الشعبي تلحق أضرار كبيرة بمواقع الاحتلال التركي

اصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم بياناً إلى الإعلام والرأي العام، بصدد العمليات التي تنفذها قواتهم ضد جيش الاحتلال الترك

البيان أشار إن مقاتلو الكريلا تمكنوا من استهداف عدة مواقع للجيش التركي بشكل مباشر والحقوا بها أضرار جسيمة.

وجاء في نصه:

بتاريخ 11 حزيران الجاري وفي تمام الساعة 07.00نفذات قواتنا وفي إطار حملتها الثورية لبطولة حفتانين التي تستمر في منطقة حفتانين ومناطق الدفاع المشروع، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في تلة كونفرانسا مزن.

قواتنا تمكنت من توجيه ضربات مباشرة لمواقع الاحتلال، فيما لم يعرف عدد قتلى وجرحى جنودهم .

وفي نفس اليوم وفي تمام الساعة 15.20 نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار عملية في ناحية قلبان التابعة لمنطقة شرنخ واستهدفت من خلالها نقاط للجنود الأتراك في تلة لازكين.

المقاتلات تمكنوا من إلحاق أضرار جسيمة بنقاط الجنود الأتراك فيما لم يتم تثبيت عدد القتلى والجرحى في صفوفهم".

(سـ)

ANHA