عملية توزيع المساعدات مستمرة في حلب

وصلت في الـ 5 من نيسان،10 شاحنات من المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعد أن عرقلتها حواجز حكومة دمشق لشهر كامل.

وباشرت اللجنة القائمة على تلك المساعدات بتوزيعها على الأهالي منذ 6 نيسان، وإلى الآن عمليات التوزيع مستمرة، حيثُ توزع كل يوم على 400 عائلة.

عضوة اللجنة القائمة على توزيع المساعدات نجوى محمد أوضحت: "استلمنا شاحنات المساعدات القادمة من أهالي السليمانية، وباشرنا بتوزيعها على العوائل عن طريق الكومين".

ونوهت نجوى محمد أن: "المساعدات مؤلفة من ألبسة وأغطية وبعض المواد الغذائية".

(ن ش/ف)

ANHA