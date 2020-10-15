عملية تبادل للأسرى بين حكومة اليمن والحوثيين

وأفادت شبكة العربية بأن دفعتين من أسرى القوات الحكومية وصلتا إلى مطار مدينة سيئون حتى هذه اللحظة.

وكانت المتحدّثة باسم اللجنة التي تتولّى الجانب اللوجستي في عملية التبادل هذه، أوضحت في وقت سابق اليوم أن فرقها متواجدة في عدد من المطارات المشاركة في عملية النقل. وأضافت أن "الاستعدادات جارية، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها نأمل أن تتم عملية الإفراج في الساعات القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم وصلت طائرة أولى أيضًا إلى سيئون، تقل 109 أسرى من القوات الحكومية.

إلى ذلك، حطت طائرة أخرى على متنها 19 أسيراً في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض السعودية. وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن الطائرة نقلت 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين.

يذكر أن طائرة أخرى، أقلت في وقت سابق عدداً من أسرى الحوثيين من سيئون إلى صنعاء أيضاً.

(ي ح)