عملية تعقيم وتنظيف في ديرك للحد من انتشار فيروس كورونا

فرضت الإدارة الذاتية حظر التجوّل الكلّي على مناطق شمال وشرق سوريا، في الـ 13من هذا الشهر ولمدة عشرة أيام، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتزامنًا مع إغلاق محال الخضرة والمواد الغذائية في شمال وشرق سوريا، بدأ مكتب الصحة في بلدية الشعب في منطقة ديرك بعملية تعقيم وتنظيف واسعة في الشوارع الرئيسة والفرعية والسوق المركزي وسوق الخضرة واللحوم والفروج.

الإداري في مكتب صحة ببلدية الشعب في ديرك، رضوان عمر، قال: "نظرًا لانتشار فيروس كورونا، تطلب من البلدية تعقيم الأسواق والشوارع الرئيسة والفرعية".

مضيفًا أن عمليات التعقيم ستستمر في المؤسسات خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها البلدية".

وتأتي هذه الخطوات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في المنطقة.

(ع ع/م ح)

ANHA