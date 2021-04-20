عملية تعقيم وتنظيف في الدرباسية للحد من انتشار فيروس كورونا

وفرضت الإدارة الذاتية حظر تجوّل كلّي على مناطق شمال وشرق سوريا، في الـ13 من هذا الشهر، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتزامنًا مع إغلاق الأسواق والمحال التجارية، بدأ مكتب البيئة في بلدية الشعب في ناحية الدرباسية بعملية تعقيم وتنظيف واسعة في الشوارع الرئيسة والفرعية في الناحية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

الإداري في مكتب البيئة ببلدية الشعب، زيدان نوح، قال: "مع فرض الحظر الكلّي على مناطق شمال وشرق سوريا، بدأنا بعمليات التعقيم والتنظيف على 3 مراحل".

وأفاد أنّها استكمال للمرحلة الأولى التي قامت فيها البلدية بتعقيم المؤسسات في الناحية، والثانية بتعقيم المدارس، وأضاف: "بدأنا بالمرحلة الثالثة وهي تعقيم وتنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية".

(أح/ س ر)

ANHA