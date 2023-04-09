عملية مشتركة بين قسد وCTG والتحالف الدولي ضد داعش

ووفق الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي فإن العملية جاءت في إطار العمليات المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والشركاء لمكافحة فلول خلايا مرتزقة داعش.

وجاء في الخبر "تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب (CTG) التابعة لإقليم كردستان العراق والتحالف الدولي، أمس السبت، من تفكيك خلية ناشطة لتنظيم داعش الإرهابي تتألف من أربعة مرتزقة تعمل على دعم وتزويد خلايا التنظيم بالأسلحة والمُعدات العسكرية.

حيث داهمت الوحدات والقوات الشريكة أوكار عناصر الخلية ببلدة المركدة جنوبي الحسكة، وقامت بتطويق منازلهم وتفتيشها بشكل دقيق. وجرت مصادرة كمية من الأسلحة والمعدات التقنية كانت بحوزتهم، وتَمَ القبض على عناصر الخلية.

وعثرت بحوزتهم على أجهزة اتصال وأسلحة متنوعة، ووثائق تثبت صلتهم وارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتؤكدُ قوات سوريا الديمقراطية أنها مستمرة في تنفيذ مهامها المشتركة مع الشركاء في المنطقة وملاحقة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة".

(سـ)